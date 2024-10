Crianças são vítimas colaterais da guerra: Unicef alerta para "geração perdida" no Líbano

A Unicef diz que, por causa da guerra, o Líbano corre o risco de ter uma geração perdida. A agência da ONU denuncia a existência de mais de um milhão de crianças em risco. Sem casa, sem família, sem escola. O conflito fez também com que mais de um milhão de libaneses abandonassem as casas, juntando-se aos refugiados palestinianos e sírios que vivem no país do Médio Oriente