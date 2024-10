Crime na Quinta do Conde: pai fica em prisão preventiva, menino de cinco anos recupera em casa

Nuno da Silva, ex-concorrente do reality show Love on Top, ficou em prisão preventiva por ter tentado matar o filho de cinco anos, na segunda-feira de manhã, na Quinta do Conde, Sesimbra. A criança está a recuperar em casa, revelou a mãe, através das redes sociais, pedindo ainda que não invadissem a sua privacidade e a dos filhos