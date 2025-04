Criminalidade violenta aumentou em Portugal. Houve mais roubos e mais violações em 2024

A criminalidade geral diminuiu em Portugal mas há dados preocupantes: a criminalidade grave e violenta aumentou e os roubos a bancos e as violações foram os crimes que mais subiram no ano passado. Os dados são do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) e demonstram que é preciso dar também atenção à criminalidade juvenil, pois há registo de mais crimes sexuais praticados por jovens entre os 12 e 16 anos