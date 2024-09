Crise nas urgências: férias dos médicos devem ser alteradas para garantir serviços

Os médicos vão ter de alterar as férias para garantir as escalas das urgências no Inverno, de acordo com um despacho do Ministério da Saúde que será publicado em breve. "É absolutamente inaceitável. Isto só acontece por incompetência desta ministra da Saúde", diz Joana Bordalo e Sá, presidente da FNAM. Administradores hospitalares garantem que esta já é uma prática habitual.