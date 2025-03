Crise política pode adiar privatização da TAP e do TGV

Com a queda do Governo à vista, segue-se um período de governo em gestão, ou seja, com poderes reduzidos. A privatização da TAP e o TGV podem ficar adiados. A comissão de inquérito às gémeas pode terminar sem conclusões. E há cargos que podem ficar em stand by - como, por exemplo, a indicação do próximo governador do Banco de Portugal