Cristiano Ronaldo "entende que não foi muito bem aproveitado" e pode deixar a Seleção

Ronaldo poderá estar de saída da Seleção Nacional. A saída prematura de Portugal do Euro 2024 e o desconforto com a forma como foi aproveitado durante a prova estarão na base dessa possibilidade. A informação foi adiantada por Rui Santos, no Jornal Nacional da TVI. O comentador apontou ainda que a continuidade do capitão estará dependente de uma conversa com selecionador Roberto Martínez.