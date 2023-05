Críticas a Galamba sobre a TAP vêm de todos os lados (até do PS)

O Governo mantém-se em silêncio sobre as revelações feitas na comissão parlamentar de inquérito à TAP. Mas as críticas ao executivo continuam, vindas inclusive do PS. Adalberto Campos Fernandes defende que o executivo devia pedir desculpa. O antigo ministro da Saúde de António Costa considera, no entanto, que não se justifica a demissão do Governo, como outros o defendem.