Críticas ao BCE: “O primeiro-ministro e o Presidente da República que digam se deixavam a inflação nos níveis em que está”

Paulo Portas reflete sobre as polémicas declarações de Christine Lagarde no fórum anual do Banco Central Europeu, em Sintra, onde a líder pediu aos governos que começassem a abandonar os apoios a famílias e a empresas que começaram com a pandemia de covid-19 e a crise energética. Lagarde recebeu críticas, incluindo de António Costa e de Marcelo, mas estas críticas, aponta o comentador da TVI, não revelaram soluções para o problema inflacionário na Europa. “É muito simples e simpático dizer às pessoas que se é contra a subida de juros”.