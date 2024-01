Criticou Montenegro, defendeu intervenção na TAP e prometeu candidato presidencial socialista: Pedro Nuno Santos faz primeiro discurso como secretário-geral do PS

Num mandato que terá pela frente cinco atos eleitorais, Pedro Nuno Santos prometeu um candidato presidencial socialista, anúncio que mereceu forte aplauso da sala no segundo dia do Congresso do PS, em Lisboa.

O novo secretário-geral do PS deixou as maiores críticas para o PSD, descrevendo a Aliança Democrática como “projeto recauchutado” e acusando Luís Montenegro de ser “um vazio de projeto, decisão e experiência”.

Em relação ao seu antecessor, afirma que se orgulha de ter integrado o Governo de António Costa e puxa pela obra que diz ter deixado feita na TAP.