Crónica de Victor Moura-Pinto: Um PSD a quantos passos do poder?

Quase dois anos de guerra. A política é uma guerra à parte. Neste fim de semana, meio mundo seguiu o Congresso do PSD em Almada. Por lá, voaram setas, explodiram petardos e contaram-se espingardas como há muito não se via. Luís Montenegro diz que quer unir Portugal, mas as ausências de Passos Coelho ou de Rui Rio deram um cheirinho de desunião. Foi pelo menos isso que viu o Victor Moura-Pinto, que nos faz agora a crónica da festa política laranja.