Cruz Vermelha e Comissão Europeia apelam à reabertura da passagem de Rafah

Uma delegação da Comissão Europeia, acompanhada por elementos da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, encontra-se de visita na passagem de Rafah, na fronteira que separa o Egito da Faixa de Gaza. O enviado da FI da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, Michel Sabat, alertou a imprensa para a enorme quantidade de ajuda humanitária, que se acumula em armazéns, à espera de que Israel permita a passagem. Antes do início da guerra entre os islamistas do Hamas e o Exército de Israel, passavam pela fronteira de Rafah uns 100 camiões por dia. A assistência foi fortemente prejudicada desde o início da nova ofensiva de Israel sobre Gaza, depois dos ataques das Brigadas al-Qassem, em outubro de 2023. Em Maio, o exército de Telavive assumiu o contro total da zona da fronteira, tendo dificultado a passagem de bens humanitários. As Nações Unidas acusam Israel de impedir a ajuda aos palestinianos, mas o Departamento de Ajuda do exército do Estado hebraico diz que a responsabilidade é da ONU, porque tem agentes que define como ineficazes no terreno.