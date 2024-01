Cuidados paliativos com resposta integrada nas ULS deverá estar a funcionar ainda no primeiro trimestre

O Governo aprovou os serviços integrados de cuidados paliativos nas Unidades Locais de Saúde (ULS). "O que vai mudar é a abordagem integrada das situações, uma pessoa que tenha necessidade de cuidados paliativos deverá dirigir-se a uma unidade ULS e solicitar esse apoio", explica à CNN Portugal Rui Sousa Silva, coordenador da Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos. Espera-se que ainda durante o primeiro trimestre de 2024 já esteja a funcionar esta resposta integrada nas ULS: as equipas já existem mas vai tentar otimizar-se o seu funcionamento, também melhorando o apoio domiciliário, que vai ser incentivado.

"Vamos trabalhar de forma a as ULS terem uma população a cargo e as pessoas com necessidades paliativas estarem contextualizadas da melhor forma possível, as equipas é que vão ter de articular-se entre si num serviço único de forma a darem a melhor resposta às pessoas", explica este responsável.