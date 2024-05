Cumprimento do Governo abre a porta a 713 milhões de euros vindos da Europa

As verbas do PRR estiveram bloqueadas e o processo de pedido suspenso até que houvesse um acordo das câmaras municipais para a transferência de competências na área da saúde. Em janeiro foram cumpridas duas das três metas em falta e na semana passada o Governo cumpriu a última. Foram concluídas as negociações com quatro câmaras municipais que não estavam integradas em unidades locais de saúde e que aceitaram a transferência de competências.