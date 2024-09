Da certeza da invasão do "quintal das traseiras" de Israel às dúvidas sul-americanas de Marta Temido: a 5.ª Coluna de Miguel Sousa Tavares

No seu espaço de comentário no Jornal Nacional, às quintas-feiras, Miguel Sousa Tavares garante que a invasão terrestre do Líbano por Israel é uma inevitabilidade e destaca que "o exército libanês está paralisado". O comentador lançou ainda duras críticas ao voto contra de Marta Temido e de dois outros socialistas ao reconhecimento de Edmundo González Urrutia como presidente da Venezuela.