Da imigração à educação: Montenegro desdobra-se em grandes planos

A revisão do programa da disciplina de Cidadania foi uma das sete medidas programáticas que marcaram o discurso de encerramento do Congresso do PSD em Braga. Nos primeiros seis meses de governação, Luís Montenegro tem-se multiplicado em anúncios de grandes obras e manifestações de interesse para reformar setores-chave. A grande pergunta que se impõe é saber quando irá o primeiro-ministro lançar a primeira pedra de qualquer uma destas medidas.