Fernando Araújo garante que vai pôr em prática uma reforma histórica, praticamente um ano após ter assumido o cargo de director nacional do Serviço Nacional de Saúde.

Da presidência do hospital de São João, no Porto, para um cargo apresentado como o "Messias do SNS", este médico esbarrou em múltiplas barreiras, mas a principal continua a ser a falta de profissionais de saúde e de capacidade para os atrair para o setor público.