Da Madeira, um recado para o continente: é preciso responsabilidade para negociar orçamento

Ao contrário do que estava previsto, Luís Montenegro não esteve na tradicional Festa do Chão da Lagoa, por estar doente. Em vez dele, viajou para a Madeira o secretário-geral do PSD, Hugo Soares. Ao lado de Miguel Albuquerque, Hugo soares falou da Madeira, mas também do continente, apelando à responsabilidade da oposição nas negociações para o orçamento.