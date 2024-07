Da noite "desastrosa" para Le Pen à "derrota humilhante" dos conservadores no Reino Unido: Global com Paulo Portas na íntegra

No Global desta semana, Paulo Portas analisa os resultados das eleições em França, concluindo que só há agora "um governo possível", e comenta os resultados das eleições no Reino Unido, marcadas pela "derrota humilhante" do Partido Conservador, que estava há 14 anos no poder.

No seu habitual espaço de comentário no Jornal Nacional da TVI, Paulo Portas analisa ainda a postura de Viktor Orbán na presidência rotativa do Conselho da União Europeia e a atualidade política nos EUA, onde muitos estão a questionar a acuidade mental de Joe Biden para um segundo mandato na Casa Branca.