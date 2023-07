Das casas de banho que custam milhões ao pórtico de 25 mil euros para receber o Papa em Oeiras: os gastos públicos da JMJ

Num evento tão grande como a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em que o Estado, desde o início, assumiu a principal fatia das despesas, começam a fazer-se as contas às despesas públicas já feitas e àquelas que ainda estão por fazer.

Ao contrário dos outros contratos públicos, na JMJ o Orçamento do Estado abriu as portas aos ajustes diretos que representam cerca de 80% dos quase 200 contratos públicos já assinados no âmbito da visita do Papa.

Os contratos consultados pela TVI/CNN Portugal incluem despesas como 43 mil euros para cinco cartazes com uma contagem decrescente para o início do evento, mais de três milhões de euros em instalações sanitárias para tantos peregrinos e 25 mil euros num pórtico de entrada para o Papa no recinto em Algés, no concelho de Oeiras.