Miguel Sousa Tavares considera que Mário Centeno "talvez fosse a melhor" alternativa do Partido Socialista para novo primeiro-ministro.

No seu habitual espaço de análise, 5.ª Coluna, o comentador explica que Centeno "tem a vantagem de ser economista, governador do Banco de Portugal, conhecer muito bem a situação financeira do país, saber muito bem os tempos difíceis que aí vem e ser bem relacionado internacionalmente".