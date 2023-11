De onde vêm os 75 mil euros encontrados de Vítor Escária? Chefe de gabinete de Costa vai justificar-se em processo à parte

O juiz quis saber a proveniência dos 75 mil euros encontrados no cofre da residência oficial do primeiro-ministro. Vítor Escária respondeu que parte do dinheiro diz respeito a trabalhos de consultoria e outra a aulas que deu em Angola. Por perceber ficaram as datas destes serviços e se Vítor Escária podia acumular estas funções com as de chefe de gabinete do primeiro-ministro