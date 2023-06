O comandante da Marinha Batista Pereira esteve no Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) para analisar o desaparecimento do submersível Titan.

"Há uma panóplia de possibilidades" em cima da mesa, mas o comandante acredita que o submarino poderá ter sofrido uma avaria que o impossibilita de voltar à superfície ou estará preso numa estrutura do Titanic.