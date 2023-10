A discussão do Orçamento do Estado para 2024 começa esta segunda-feira, no Parlamento, e António Costa avisa que o país tem de estar preparado para um cenário internacional que não vai ser bom.

Numa espécie de antecipação desse debate, a Comissão Nacional do PS serviu para o primeiro-ministro fazer a defesa das opções do Governo para um orçamento que diz que será um dos mais importantes desde que está no executivo.