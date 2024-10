Debilitado e com uma mancha no olho. Foi assim que Ricardo Salgado voltou a aparecer em público

Dez anos depois da queda do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado sentou-se esta terça-feira no banco dos réus. Contra todas as expectativas, o antigo banqueiro marcou presença neste primeiro dia de julgamento, visivelmente debilitado e com dificuldades em andar. Fez o percurso pelo próprio pé até ao interior do Campus de Justiça amparado pela mulher e pelo advogado. Rodeado de dezenas de jornalistas, foi interpelado também por algumas pessoas que aguardavam à porta do tribunal. Lá dentro foi identificado perante a juíza, mas não se lembrava de quase mais nada além do próprio nome.