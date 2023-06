"Dei-lhe dinheiro e desejei-lhe boa sorte. Três anos depois, estava a vê-lo no The Voice". Sandro G e Romeu Bairos: uma amizade que começou na rua e chegou a “Rabo de Peixe”

Romeu Bairos e Sandro G conheceram-se ainda Romeu cantava nas ruas de São Miguel. Agora, o finalista do Festival da Canção veste a pele do antigo rapper em "Rabo de Peixe". A CNN Portugal falou com os dois sobre esta ligação - e sobre a vila açoriana que agora é um sucesso da Netflix. E sim, aquele cartaz de "Sandro Jeans" existe mesmo.

Leia a reportagem na íntegra