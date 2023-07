"Deixa um duro golpe nessa linha de abastecimento das forças russas". Que impacto teve o ataque à ponte da Crimeia?

O ataque à ponde de Kerch é uma ação audaz por parte da Ucrânia, mas com valor militar significativo, uma vez que esta ponte, rodoviária e ferroviária, é uma das principais vias de abastecimento logístico das forças russas envolvidas na guerra. É o que explica o enviado especial Sérgio Furtado, no Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).