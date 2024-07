Deixou a escola na adolescência e agora é vice-primeira-ministra. Conheça Angela Rayner, a "doutora em vida real"

No Reino Unido, após as eleições de quinta-feira, o novo governo já está em funções. A escolha de Keir Starmer para o cargo de número dois é surpreendente: Angela Rayner, uma mulher sem formação académica e que foi mãe solteira aos 16 anos, rompe com a tradição de um país onde as elites quase sempre frequentam as prestigiadas universidades de Oxford e Cambridge.