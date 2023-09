"Depois da Comissão de Inquérito, dificilmente um privado quererá ter o Estado na TAP"

O Governo anunciou que vai avançar com a privatização da TAP com a venda de "pelo menos 51%" da empresa. O deputado da Iniciativa Liberal Carlos Guimarães Pinto acredita que o governo vai vender uma percentagem ainda maior da empresa e recorda que o seu partido sempre propôs a privatização da empresa, com os restantes partidos a absterem-se ou a votarem contra.