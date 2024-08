Depois da curva, este Porsche 911 despistou-se no Rali Vinho da Madeira. Fez três feridos

No último dia do Rali Vinho da Madeira um carro em prova despistou-se e atingiu vários espectadores, que ficaram feridos. As imagens mostram o Porsche 911 de Américo Gouveia a perder o controlo, a sair da estrada depois de uma curva, e a colher várias pessoas, incluindo crianças. O acidente aconteceu na classificativa da Ponta do Sol, no lado sul da ilha. Provocou três feridos, um adulto e duas crianças, que estão a ser observados no hospital. A competição esteve interrompida durante alguns minutos.