Depois da ditadura, o que espera a Síria? Ainda não se ouviu promessa de eleições livres

Os rebeldes que assumiram o poder na Síria garantem que, depois de 50 anos de ditadura, vem aí um estado de direito. Contudo, não se comprometem com eleições. Neste clima de incerteza, os sírios continuam a festejar a queda de Bashar al-Assad, mas também a chorar as vítimas do regime. Muitas delas permanecem desaparecidas.