Depois da queda do BES, a supervisão mudou. Mas há uma banca sombra prestes a rebentar

Com a queda do Banco Espírito Santo, há exatamente 10 anos, as regras da supervisão da banca ficaram mais apertadas e a concessão de crédito é hoje mais rigorosa. Mas, ao mesmo tempo, há uma realidade paralela de milhares de intermediários que concedem crédito e que escapam ao controlo. É uma bolha que pode rebentar e com risco de contágio à banca tradicional.