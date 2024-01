Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, não quis comentar a suspeição de prevaricação que recai sobre o primeiro-ministro António Costa no âmbito da Operação Influencer, focando as suas declarações no PS e no trabalho do seu partido à chegada ao congresso.

"Estamos aqui para mostrar um partido forte, unido em torno do secretário-geral."