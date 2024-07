Depois do debate com Trump, “a barragem ruiu”: a análise de Paulo Portas à desistência de Biden

Paulo Portas considera que a desistência de Joe Biden tornou-se “inevitável depois do debate” com Donald Trump. “O eleitorado percebeu que Biden podia falhar em momentos essenciais”, refere. Para Portas, foi Barack Obama quem “deu o golpe de misericórdia” na campanha de Biden. O comentador antecipa divisões dentro do próprio Partido Democrata com a possível escolha de Kamala Harris como substituta na corrida presidencial, com uma postura diferente do atual presidente.