Depois do passa culpas de Galamba, a ministra da Defesa reage pela primeira vez: “O primeiro-ministro foi absolutamente claro”

Catarina Sarmento e Castro recusou tecer comentários à polémica em torno de João Galamba, Frederico Pinheiro e o computador extraviado, que acabou por ser recuperado pelo SIS. Desculpa do passa culpas de Galamba e da confirmação do diretor da PJ – de que a denúncia partiu de um membro do Governo -, a dúvida mantém-se: quem contactou as secretas?