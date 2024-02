"Depois do Rio de Janeiro, é o maior". Milhares juntam-se no Funchal para o desfile de Carnaval

A Avenida do Mar, no Funchal, transformou-se num sambódromo. Um dos cortejos de Carnaval mais emblemáticos do país desfilou este sábado à noite, na Madeira. O desfile contou com mais de 1.500 figurantes e milhares na assistência, incluindo Elma Aveiro. “Ainda por cima a minha filha vai entrar”, conta à TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal.