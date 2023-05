Depois dos esclarecimentos de Galamba, ainda há dúvidas: afinal, quem deu a ordem ao SIS para recuperar o computador do ex-adjunto?

No meio da crise no Ministério das Infraestruturas, fica a dúvida sobre quem deu a ordem ao SIS para recuperar o computador portátil do ex-adjunto.

João Galamba diz que denunciou o caso à PJ e ao SIS, mas a questão é que só o primeiro-ministro poderia dar essa ordem àquele serviço de informações e segurança, que depende diretamente do primeiro-ministro.

Sobre "TVI Jornal"