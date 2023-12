Morreu Odete Santos, militante, dirigente e antiga deputada do Partido Comunista Português. Durante 27 anos no Parlamento, destacou-se pela defesa dos direitos das mulheres e foi um dos rostos mais conhecidos da luta pela despenalização do aborto .

Na despedida, o Presidente da República e primeiro-ministro destacaram o carisma e a irreverência de Odete Santos.