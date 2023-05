Afinal, as restrições que estavam previstas para os fumadores e para a compra de tabaco eram só fumo para a vista. Até os próprios deputados do PS se juntaram ao coro de críticas e, de acordo com o jornal Público, preparam-se para reduzir as proibições que constam da proposta de lei do Governo.

A socialista Alexandra Leitão, que deixou de ser ministra nesta legislatura, diz mesmo que o executivo queria impor uma visão paternalista e de totalitarismo sanitário.