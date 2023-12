Desabamento de prédio em Lisboa faz quatro desalojados. Dois idosos com 74 e 75 anos ficaram feridos

Um prédio na Calçada da Picheleira, nas Olaias, Lisboa, desabou à 01:00 hora desta segunda-feira. Foram quatro as pessoas afetadas, entre as quais um casal de idosos que habitava o edifício com a filha e a neta, de oito anos. Os idosos foram encaminhados para o Hospital de São José, como conta Margarida Castro Martins, diretora do serviço municipal da Proteção Civil