O crédito à habitação cresce em Portugal, mas esta é uma boa e uma má notícia. "Há mais acesso ao crédito, mas a queda das taxas de juro e os incentivos para a compra de casa têm outro reflexo que é o contínuo aumento do preço das casas", explica o editor executivo da TVI e CNN Portugal Vítor Costa. Saiba como a descida da Euribor afeta as suas prestações e o que esperar do mercado imobiliário