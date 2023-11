"Desde 1967 que Israel é uma potência ilegalmente ocupante de territórios palestinianos que não lhe pertencem, e que ocupa, cerca e controla por terra mar e ar"

Manuel Loff, historiador, diz que o papel dos Estados Unidos como intermediário é o de apenas tentar impedir que os Estados árabes se envolvam no conflito, permitindo a Israel fazer o que bem entende em Gaza.

"A primeira esponja que não podemos passar são 75 anos de limpeza étnica do Estado de Israel no território de palestinianos", observou, respondendo a Helena Ferro de Gouveia, que tinha afirmado momentos antes que não podíamos passar uma esponja sobre as vítimas israelitas do massacre do Hamas.

"Não podemos narrar este conflito como se fosse um conflito entre dois Estados. O Hamas não dirige nenhum Estado. (...) O futuro de Gaza é uma limpeza étnica", defendeu.