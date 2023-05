Desentendimentos antigos, disparos e quatro mortes. O que aconteceu em Setúbal

Um homem de 66 anos matou, este domingo, outros três homens após um desentendimento em Setúbal, tendo colocado fim à própria vida pouco antes das autoridades chegarem ao local. Segundo a Polícia Judiciária, as desavenças eram já antigas e deviam-se ao facto de os cães do agressor atacarem as aves das hortas.

