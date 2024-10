Desespero de Putin envolveu Coreia do Norte na guerra na Ucrânia? NATO confirma

A NATO confirma o envolvimento da Coreia do Norte no esforço de guerra russo. A aliança atlântica afirma que foram localizadas tropas norte-coreanas na região russa de Kursk, que foi em parte ocupada pela Ucrânia. Os aliados consideram que é um sinal de desespero de Putin, com os combates diários a ceifarem inúmeras vidas de ambos os lados.