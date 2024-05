As deduções de despesas com rendas no IRS vão aumentar já no próximo ano. A medida, proposta pelo PS, foi aprovada no primeiro debate parlamentar sobre a habitação.

Projeto prevê um aumento gradual até 800 euros, em 2028.

Os inquilinos consideram o aumento "insuficiente".

O que muda nas deduções do IRS? O que as pessoas têm de fazer e quais são os benefícios? O editor executivo da CNN Vítor Costa explica.