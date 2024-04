Detenção de violador no Algarve: “Sendo um indivíduo com perfil sedutor, não se sabe se não terá também abusado em Portugal”

Albino Gomes, consultor forense, considera que é possível que possam “ser bem mais” as mulheres vítimas do violador detido no Algarve pela Polícia Judiciária e que tinham um mandado de detenção europeu. “É um crime de oportunidade”, diz, explicando que em causa está “um indivíduo predador que criou oportunidade, sendo massagista”, levantando dúvidas se não terão acontecido violações também em território nacional.

“Sendo um indivíduo com perfil sedutor, não se sabe se não terá também abusado em Portugal”.

O especialista forense destaca ainda a dificuldade que pode ser provar este tipo de crimes: “As vítimas até podem dizer que sentiram toques um bocadinho mais intrusivos e ele pode dizer que tem a ver com a técnica de massagem”.