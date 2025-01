Detetados vestígios de ratos na cozinha de uma escola no concelho de Loulé

Uma equipa de saúde pública detetou vestígios de ratos na cozinha de uma escola em Salir, no concelho de Loulé. A equipa determinou que fossem efetuados trabalhos de limpeza e desinfeção. Na página do agrupamento foi divulgado um comunicado que confirma a intervenção "urgente" e onde se pode ler que as refeições estão asseguradas, mas os pais estão preocupados