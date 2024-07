Deve 900 milhões de euros aos bancos mas continua uma vida de luxo. Para Joe Berardo nada mudou

Joe Berardo nunca deixa de nos surpreender. Apesar das muitas polémicas em que está envolvido e da dívida de 900 milhões de euros reclamada pelos bancos, o empresário continua a levar uma vida de luxo. Continua ligado aos mesmos negócios e controla um património milionário através de várias empresas e fundações, como sempre fez. Berardo é ainda hoje o proprietário da coleção de arte no CCB, permanece ligado à Quinta da Bacalhôa na Arrábida, ao Buddha Eden no Bombarral, às Caves Aliança em Sangalhos e ao Museu Monte Palace no Funchal.