A repórter da CNN Portugal, Daniela Rodrigues, ouve a reação de uma utente do metro ao encerramento de quatro estações entre as 6:30 e as 11:00, nos dias 1, 3 e 4 de agosto.

A jovem queixa-se de ter sido "uma péssima decisão" no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, e prevê que os trabalhadores saiam prejudicados.