Dez anos depois do Charlie Hebdo, foi Elon Musk o alvo

Já passou uma década desde o grave o atentado ao jornal satírico francês Charlie Hebdo. Os autores do massacre mataram 12 pessoas a sangue-frio, tudo devido à publicação de caricaturas com a imagem do profeta Maomé. Na homenagem às vítimas, o antigo presidente François Hollande aproveitou a falta de tolerância pela liberdade de expressão para criticar Elon Musk.