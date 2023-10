Dez ciberataques contra a Palestina, 48 contra Israel: a guerra paralela no Médio Oriente

Há uma guerra paralela a decorrer que envolve o campo informático, no conflito do Médio Oriente. Desde o dia 7 de outubro têm acontecido, de forma sistemática, ciberataques a infraestruturas e instituições, que têm como objetivo declarar apoio a um dos lados da guerra. Estes dados são do Centro de Inteligência de Ameaças VisionWare.